Noch ist seine Stimme belegt. Das Sprechen strengt an. Richtig fit ist Markus Pfau noch lange nicht. Eine gewisse Nervosität sei da, die eigene Belastbarkeit so eine Sache, sagt Pfau - und auch der Gleichgewichtssinn mache noch so seine Probleme. Der Geruchssinn fehlt ihm noch immer, der Geschmackssinn ist eingeschränkt.

Der 57-Jährige gehörte zu den ersten Wangener Corona-Erkrankten und erzählte im Rahmen des Corona-Fachvortrages der Volkshochschule (VHS) Wangen an den Fachkliniken seine Geschichte.