Bürgerentscheid über Standort für Flüchtlingsankunftszentrum

Wo sollen Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Baden-Württemberg künftig aufgenommen werden? Diese Frage können heute 109 000 Heidelberger Wahlberechtigte entscheiden. Die bisherige zentrale Anlaufstelle im Areal der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV) hatte die Stadt dem Land vor sechs Jahren nur vorübergehend bereitgestellt. Sie will dort einen neuen Stadtteil mit 10 000 Bewohnern als ökologisches Leuchtturmprojekt entwickeln. Aus Sicht von Stadt und Land bieten sich nach langem Suchlauf die „Wolfsgärten“ an, ein Standort auf einer landwirtschaftlichen Fläche in einem Gewerbegebiet.

Das Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt (BAFF) lehnt diese Lösung aus ökologischen, finanziellen und sozialen Gründen ab und initiierte ein erfolgreiches Bürgerbegehren, dem nun der Bürgerentscheid folgt. Die konkrete Frage an die Wähler ab 16 Jahren lautet: „Sind Sie gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche Wolfsgärten?“ Das Bündnis favorisiert die Integration des Ankunftszentrums in den innovativen Stadtteil PHV und hofft auf ein mehrheitliches „Ja“.

Derzeit sind 664 Männer, Frauen und Kinder im Ankunftszentrum untergebracht. Dort sind sie registriert und gesundheitlich untersucht worden und stellen ihren Asylantrag. Danach werden die Menschen auf die Stadt- und Landkreise verteilt. Bislang bietet das Zentrum Platz für bis zu 3500 Bewohner und 500 Mitarbeiter. Das Land als Finanzier stellt 100 Millionen Euro für einen Neubau bereit.

