Bürger nehmen Abschied von Max Markgraf von Baden.

Er trug die Anrede „Seine Königliche Hoheit“ im Namen, galt jedoch auch als ein Mann des Volkes. Entsprechend hatten am Donnerstagnachmittag „Wegbegleiter, Freunde und Bekannte sowie Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter und Pensionäre“ die Gelegenheit, sich von Max Markgraf von Baden bei einer Trauerfeier zu verabschieden. Und sie kamen in großer Anzahl bei einsetzender Dämmerung in das Münster zu Schloss Salem, um dem Verstorbenen zu gedenken.

Max Markgraf von Baden war in den frühen Morgenstunden des 29. Dezembers 2022 in Schloss Salem verschieden. Der 89-Jährige stand seit 1963 als Hauschef an der Spitze des ehemals regierenden Großherzoglich Badischen Fürstenhauses. Sein Sarg, mit der Fahne Badens bedeckt, festlich aufgebahrt am Altar, flankiert von der Ehrenwache des Roten Kreuzes, dem der Markgraf sehr verbunden war. Die Liturgie hielten Pfarrer Matthias Schmidt und Dekan Peter Nicola, Chor und Gemeinde stimmten an: „Was Gott tut, ist wohlgetan“.

Die Trauerfeier für die Familie sowie Gäste aus Adel, Politik, Kultur und Gesellschaft ist am Freitag, ab 14 Uhr. Erwartet werden unter anderem Fürst Albert von Monaco sowie eine hochrangiger Vertreter aus dem Hause Windsor.