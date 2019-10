Buchwald-Äußerung zu möglichen Vorstandsboss Hitzlsperger

Ex-Weltmeister Guido Buchwald traut Thomas Hitzlsperger den Job als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart grundsätzlich zu. „Der Thomas ist einer, der unheimlich viel Erfahrung hat, er weiß in dem Sport unheimlich viel, kennt sich aus“, sagte der 58-Jährige im Anschluss an ein All-Star-Spiel in Fürth. Zuvor hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet, dass Hitzlsperger vor einer Beförderung zum Vorstandsboss des Fußball-Zweitligisten stehe. Nach Informationen der „Bild“ (Dienstag) soll er künftig parallel dazu seinen bisherigen Job als VfB-Sporvorstand weiter ausüben.

„Ich weiß nicht, ob das stimmt. Abwarten“, sagte Buchwald dazu. Buchwald bewirbt sich um das Präsidentenamt bei seinem Ex-Club. Bis Anfang November will der Vereinsbeirat aus allen Bewerbern zwei Kandidaten auswählen, die sich am 15. Dezember dann der Wahl der Vereinsmitglieder stellen können. Er wisse noch nicht, ob er ausgewählt werde, sagte Buchwald. „Da gibt es erstmal Vorstellungsgespräche vor dem Vereinsbeirat“, erklärte der 58-Jährige. „Die sind in den nächsten 14 Tagen.“

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart