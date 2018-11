Buchpremiere: Walser sieht Schreiben als „Lebensmittel“

Von Schwäbische Zeitung

Bei einer Schlägerei in einem Ravensburger Club sind am frühen Samstagmorgen zwei Männer verletzt worden. Gegen 3.30 Uhr schlug ein 26-Jähriger ohne ersichtlichen Grund eine Flasche auf den Kopf eines Mannes, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer erlitt dadurch zwei stark blutende Platzwunden. Seine zwei Begleiter, die mit ihm im Club in der Straße Am Alten Gaswerk waren, kamen ihm zu Hilfe und schlugen mehrfach mit den Fäusten auf den Angreifer ein, der dadurch ein Hämatom am Auge erlitt.