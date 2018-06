Buback: „Wir wollen wissen, wer die Täter waren“

Michael Buback ist der Sohn des am 7. April 1977 in Karlsruhe von einem Motorrad aus erschossenen Generalbundesanwalts Siegfried Buback und Nebenkläger im Verfahren gegen Ex-RAF-Frau Verena Becker. Die in Stuttgart wegen der Beteiligung am Mord an Siegfried Buback und seinen Begleitern angeklagte 59-Jährige will nach anderthalb Prozessjahren ihr Schweigen brechen. Unsere Redakteure Klaus Nachbaur und Andreas Müller haben Michael Buback gefragt, was er sich von dieser Aufsehen erregenden Ankündigung Beckers verspricht.

SZ: Wie spektakulär ist es für Sie, dass Verena Becker nun doch umfassend aussagen will?

Buback: Die Ankündigung kam für mich überraschend, obwohl ich gehofft hatte, dass Verena Becker eine Aussage macht. Es ist ja ungewöhnlich, wenn eine Person wegen Mittäterschaft bei einem dreifachen Mord angeklagt ist und sie sich nach dem ersten Verhandlungstag für mehr als eineinhalb Jahre nicht mehr äußert.

SZ: Halten Sie es für wahrscheinlich, dass Becker eine Art Lebensbeichte ablegt oder vermuten Sie vor allem eine Strategie der Verteidigung?

Buback: Es würde genügen, wenn Frau Becker ihr Wissen über das Karlsruher Attentat mitteilt. Dies müsste sie haben, da sie und Günter Sonnenberg bei ihrer Ergreifung die Karlsruher Tatwaffe und einen Suzuki-Schraubendreher, wie er im Bordset des Tatmotorrads fehlte, mit sich führten. Über Strategien der Verteidigung möchte ich nicht spekulieren.

SZ: Haben Sie den Eindruck, dass sich Verena Becker während des Verfahrens in ihrem Verhalten geändert hat – auch Ihnen gegenüber?

Buback: Frau Becker zeigt sehr wenige Regungen, sodass ich hierzu nichts sagen kann. Sie hat vor ihrer Festnahme die Absicht geäußert, die „Buback-Geschichte“ aufschreiben zu wollen. Es wäre gut, wenn sie jetzt an dieses Vorhaben anknüpfen würde. Aber diese Hoffnung erscheint mir sehr optimistisch.

SZ: Wären Sie überrascht, wenn Verena Becker in ihrer Aussage ein anderes ehemaliges RAF-Mitglied als Todesschützen von Karlsruhe ins Spiel brächte?

Buback: Für mich gibt es keine Wünsche bezüglich spezieller Täter. Meine Familie – und ich denke viele Menschen – legt Wert darauf zu erfahren, wer die wirklichen Täter auf der Suzuki waren. Wenn Frau Becker nur Stellung zu den Anklagepunkten Versenden von Bekennerbriefen, Anstacheln zum Attentat und Ausspähen des Tatorts bezieht, wäre das für die Bundesanwaltschaft wichtig, nicht aber für uns Angehörige.

SZ: Sie sind bei eigenen Recherchen auf unzählige Ermittlungspannen gestoßen und liegen seit geraumer Zeit im Dauerclinch mit der Bundesanwaltschaft. Vermissen Sie noch immer den Willen, das Verbrechen an Ihrem Vater aufzuklären?

Buback: Die Spannungen ergeben sich bereits aus der Tatsache, dass die Bundesanwaltschaft Frau Becker anklagt, gemeinsam mit anderen handelnd am 7. April 1977 in Karlsruhe heimtückisch drei Menschen getötet zu haben, aber in derselben Anklageschrift auch erklärt, das Karlsruher Attentat sei von drei männlichen RAF-Mitgliedern verübt worden. Die Festlegung der Bundesanwaltschaft auf drei männliche Täter schränkt die Aufklärungsmöglichkeiten der Anklage sehr ein, vor allem, wenn zahlreiche Augenzeugen berichten, dass sie eine zierliche Frau hinten auf dem Tatmotorrad haben sitzen und schießen sehen.

SZ: Nährt der bisherige Prozessverlauf bei Ihnen die Hoffnung, dass geklärt wird, wer tatsächlich auf Ihren Vater und seine Begleiter geschossen hat?

Buback: Der lange Prozess hat für denjenigen, der ihn beständig und genau verfolgt hat, eine Fülle wichtiger Erkenntnisse gebracht. Das Bild, das meine Frau und ich jetzt von der Tat und den Tätern haben, hat sich verfeinert und ist jetzt sehr klar.

SZ: Der Mord an Ihrem Vater hat Ihr Leben geprägt. Meinen Sie, dass Sie dieses schlimme Kapitel für sich doch noch abschließen können – auch unabhängig von dem laufenden Verfahren in Stuttgart?

Buback: Nachdem meine Familie den Kummer über den Tod meines Vaters verwunden hatte, gab es für uns über drei Jahrzehnte keine speziellen Probleme. Erst als wir aus dem Bereich der früheren RAF den Hinweis erhielten, dass erhebliche Unzulänglichkeiten bei der Täterermittlung bestehen, wurde die Angelegenheit für uns brisant und belastend, vor allem, da sich zeigte, dass die Hinweise berechtigt sind. Die Bundesanwaltschaft hat ja dann auch zwei neue Ermittlungsverfahren – gegen Verena Becker und Stefan Wisniewski – eingeleitet.