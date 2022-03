Löhne und Gehälter im Südwesten deutlich gestiegen und weiter über dem Durchschnitt

Die Bruttolöhne und -gehälter der in Baden-Württemberg beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nahmen im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 4,0 Prozent auf 236,1 Milliarden Euro zu. Dies zeigen erste, vorläufige Ergebnisse des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder".

Ausschlaggebend für den wieder kräftigen Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme sind die gestiegenen Durchschnittsverdienste, die insbesondere auf eine geringere Inanspruchnahme von Kurzarbeit zurückzuführen sind. Im Jahr 2020 verzeichnete die Summe der Bruttolöhne und -gehälter durch die im Zuge der Corona-Pandemie massive Ausweitung der Kurzarbeit noch einen Rückgang um 2,7 Prozent.

Fast 1500 Euro mehr als 2020

Die durchschnittlichen Verdienste, das heißt die Bruttolöhne und -gehälter im Verhältnis zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, beliefen sich im Südwesten im Jahr 2021 auf gut 40 820 Euro. Das waren 3,8 Prozent bzw. knapp 1 500 Euro mehr als 2020. Bundesweit lagen die Pro-Kopf-Bruttolöhne und -gehälter mit rund 38 240 Euro um 3,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Vor allem die im Produzierenden Gewerbe im Durchschnitt je Arbeitnehmerin bzw. je Arbeitnehmer gezahlten Bruttolöhne und -gehälter verzeichneten in Baden-Württemberg 2021 mit +4,9 Prozent einen kräftigen Zuwachs, nachdem sie im Jahr 2020 coronabedingt um 3,9 Prozent gesunken waren. Pro-Kopf betrugen die Bruttolöhne und -gehälter im Produzierenden Gewerbe 2021 rund 51 270 Euro. In den Dienstleistungsbereichen lagen die Durchschnittslöhne im Jahr 2021 bei gut 36 170 Euro, ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Rückgänge in 2020 im Dienstleistungssektor

Im Vergleich zum Produzierenden Gewerbe wiesen die Verdienste in den Dienstleistungsbereichen 2020 gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 nur einen leichten Rückgang (−0,1 Prozent) auf. Allerdings gab es innerhalb des Dienstleistungssektors in den von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders stark getroffenen Wirtschaftsbereichen, wie dem Gastgewerbe oder dem Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung, mit −15,9 Prozent bzw. −4,6 Prozent in 2020 ebenfalls deutliche Rückgänge bei den Bruttolöhnen und -gehältern je Arbeitnehmerin bzw. je Arbeitnehmer.