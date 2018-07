Ein brutaler Raubüberfall auf eine Frau in Balingen (Zollernalbkreis) scheint nach mehr als einem halben Jahr aufgeklärt zu sein. Ein 34-Jähriger soll im vergangenen Dezember auf einem Parkplatz maskiert und mit einem Messer bewaffnet in das Auto einer 54-Jährigen gestiegen sein. Der Täter zwang die Frau, in eine abgelegene Straße zu fahren und verlangte dort Bargeld, das Handy und die EC-Karte. Eine DNA-Spur führte die Ermittler nun zu dem 34-Jährigen. Der Mann sitze seit Dienstag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit.