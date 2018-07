Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein Räuber hat am Dienstagabend auf brutale Weise einen Supermarkt in Villingen-Schwenningen überfallen und mehrere tausend Euro erbeutet. Mit einer Waffe in der Hand stürmte der Mann den Markt. Er bedrohte und schlug eine Verkäuferin. Eine zweite stieß er zu Boden. Der Mann verschwand zunächst unerkannt zu Fuß und auf einem Motorrad.