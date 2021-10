Brunftiger Hirsch verletzt Mann schwer und wird erlegt

Ein brunftiger Hirsch hat in einem Wildgehege bei Münsingen (Kreis Reutlingen) einem Mann schwerste Verletzungen zugefügt. Der 64-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, der Hirsch wurde erlegt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Arbeiter hatten am Montag im Gebiet des Biosphärengebiets Schwäbische Alb Hilferufe aus dem Gehege gehört. Polizisten konnten demnach das Gehege zunächst nicht betreten, weil darin der Hirsch wütete und sogar versuchte, die Beamten durch den Zaun anzugreifen. Am Geweih des Tieres sei Blut gewesen. Weil das Gehege nicht gefahrlos betreten werden konnte, sei das Tier erlegt worden.

Nach aufwendiger Suche wurde der schwerst verletzte Mann gefunden und gerettet. Wie er auf das Gelände kam, war zunächst unklar. Das Gehege ist durch einen hohen Zaun gesichert und der Zutritt ist verboten.

