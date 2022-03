Brücke nach tödlichem Unfall auf Bundesstraße 30 wieder frei

Zwei Tage nach einem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 30 im Kreis Ravensburg ist die Strecke wieder befahrbar. An der Unfallstelle im Bereich einer Brücke gelte aber vorerst Tempo 30, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwoch sei die aufwendige Reinigung der verschmutzten Fahrbahn nach dem Unfall am Dienstag nicht möglich gewesen. Wegen der Sperrung war es im Berufsverkehr in Bad Waldsee zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagabend aus zunächst unklaren Gründen bei Bad Waldsee von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen frontal auf einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Der junge Mann starb, der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das Feuer war die Fahrbahn im Bereich der Brücke stark beschädigt worden. Ein Statiker stellte laut Polizei aber keine Beeinträchtigungen am Bauwerk fest. Eine Bahnstrecke, die unter der Brücke verläuft, war nach dem Unfall zunächst ebenfalls gesperrt worden. Die Zugstrecke wurde später wieder freigegeben.

