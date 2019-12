Brisantes Thema? Warum es schwierig ist, Zahlen von legalen Waffen in der Region zu bekommen

Aber wir haben hier einen ganzen Schrank voller Ordner!

Solche und ähnliche Sätze in aufgeregtem Tonfall fielen im Verlauf einer Recherche zum Thema Schusswaffen in der Region noch häufiger.

25 Waffenbehörden in der Region sollten für einen Artikel Zahlen der vergangenen fünf Jahre zu Schusswaffen und Waffenscheinen zur Verfügung stellen, die legal erworben wurden.

Die insgesamt 20 Zahlen herauszusuchen, entpuppte sich für fast die Hälfte der Behörden als überaus schwer oder nicht zu leistender Verwaltungsaufwand.

Eine helle Färbung der Flächen bedeutet wenige Waffen pro 100 Einwohnern. Je dunkler die eingefärbte Fläche, desto höher ist die Anzahl an Waffen.

Doch woran liegt es, dass so viele Verwaltungen in der Region diese vermeintlich einfache Aufgabe nur schwer lösen konnten? Liegt es an fehlender Digitalisierung?

Und sollten diese Zahlen nicht einfach zugänglich oder abrufbar sein, damit die Behörde selbst die Entwicklung legaler Schusswaffen in ihrem Verwaltungsgebiet im Blick haben?

Elektrisch erfasst und dennoch vage

Wenn die Zahlen in elektronischer Form dokumentiert wären, sollte es doch ein Einfaches sein, sie mit wenigen Klicks abzurufen.

Generell habe ich so meine Zweifel, ob die das hinbekommen. Joachim Beck, Rektor der Verwaltungshochschule in Kehl

„Die öffentlichen Verwaltungen sind sicherlich kein Vorreiter, was die Digitalisierung und das papierlose Büro angeht“, sagt Joachim Beck, Rektor der Verwaltungshochschule in Kehl.

Bis 2022 sollen alle Dienstleistungen des Bürgerservices online zur Verfügung stehen. Sprich, die Beantragung eines Personalausweises oder das Ausfüllen einer Meldebescheinigung.

Dieses Ziel zu halten wird laut Beck allerdings schwierig. „Generell habe ich so meine Zweifel, ob die das hinbekommen“, sagt der Rektor, nimmt die Verwaltungen aber gleichzeitig in Schutz.

In Frankreich ist man in Sachen Digitalisierung schon viel weiter, weil die Rechtsstaatlichkeit nicht so im Vordergrund steht. Joachim Beck, Rektor der Verwaltungshochschule in Kehl

In Deutschland sei das ein schwieriger Prozess, da es viele rechtliche Begrenzungen speziell für öffentliche Verwaltungen gebe. „In Frankreich ist man in Sachen Digitalisierung schon viel weiter, weil die Rechtsstaatlichkeit nicht so im Vordergrund steht.“

Amoklauf von Winnenden war Auslöser

Doch an der teils mangelhaften Digitalisierung kann es bei der Bereitstellung der Zahlen zu Schusswaffen kaum gelegen haben.

Denn jede lokale Waffenbehörde in Deutschland ist ohnehin seit 2014 verpflichtet, die Zahlen zu Schusswaffen und Waffenscheinen elektronisch zu erfassen und stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Ausgang dieser Regelung war der Amoklauf 2009 in Winnenden, bei dem ein 17-jähriger Schüler mit der nicht ordnungsgemäß verwahrten Waffe seines Vaters 15 Menschen und danach sich selbst tötete.

Die Anzahl an Schusswaffen in einem bestimmten Verwaltungsgebiet nur in Karteikarten zu vermerken, ist demnach nicht mehr erlaubt. Wenn jedoch all diese Daten elektronisch vorhanden sind, wieso konnten viele Verwaltungen diese dann nicht herausgeben?

Wir erfassen die Zahl der Schusswaffen zwar elektronisch, aber wenn wir sie einmal in das Programm eingegeben haben, können wir nie wieder darauf zugreifen. Ein Pressesprecher aus der Region

„Wir erfassen die Zahl der Schusswaffen zwar elektronisch, aber wenn wir sie einmal in das Programm eingegeben haben, können wir nie wieder darauf zugreifen“, erklärte der Pressesprecher eines Landkreises in der Region im Zuge der Recherche.

Nationales Waffenregister erfasst Privatbesitz

Damit meint er das Nationale Waffenregister (NWR), dass alle Zahlen zum privaten Schusswaffenbesitz in Deutschland erfasst.

Auf die übermittelten Zahlen können die lokalen Verwaltungen danach tatsächlich nicht mehr zugreifen. Doch um diese Zahlen zu Schusswaffenbesitz überhaupt an das NWR weiterzugeben, braucht auch jede lokale Waffenbehörde eine entsprechende Software, in der diese Zahlen erfasst werden müssen.

Waffen sind ein hochbrisantes Thema in Deutschland. Andreas Willer, Mitarbeiter einer lokalen Verwaltung

Einer der größten Anbieter dieser lokalen Erfassungssoftware ist die Firma Condition aus Niedersachsen. „Das Problem ist, dass das Programm ziemlich kompliziert ist“, sagt Andreas Willer, Mitarbeiter einer Verwaltung in der Region.

Willer, der normalerweise anders heißt, möchte seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. „Waffen sind ein hochbrisantes Thema in Deutschland“, so seine Begründung.

Eine helle Färbung der Flächen bedeutet einen Rückgang oder nur leichte Zunahme der Anzahl der Waffen im entsprechenden Gebiet. Je dunkler die Färbung, desto stärker hat der Waffenbesitz in der betreffenden Region zugenommen.

Das Programm selbst sei mit Excel vergleichbar. Die Daten zu Schusswaffen aus verschiedenen Jahren könnte man nur mittels komplizierter Befehle abrufen.

Bei uns hat deswegen noch niemand von ‚oben‘ abgerufen. Ein Verwaltungsmitarbeiter aus der Region

Dass die mangelnde Auskunftsfreude mancher Verwaltungen an der Brisanz des Themas liege, können andere Verwaltungsmitarbeiter nicht bestätigen.

Nicht mangelnde Auskunftsbereitschaft, sondern Personalnot

„Ich kann nicht nachvollziehen, weswegen das ein sensibles Thema sein soll“, sagt Thomas Schäfers, Sprecher der Stadt Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen).

„Bei uns hat deswegen noch niemand von ‚oben‘ abgerufen“, scherzt ein weiterer Verwaltungsmitarbeiter und bezieht sich dabei auf das Regierungspräsidium Tübingen und auf das Innenministerium.

Vielmehr sei die Personalnot daran Schuld, dass man Anfragen dieser Art nicht gerne bearbeite, erklären einige Verwaltungsmitarbeiter.

„Diese ganzen Zahlen aus dem Programm zu extrahieren dauert rund drei Stunden. Diese Arbeitszeit fehlt dann eben an anderer Stelle“, sagt Schäfers.

Bisher wurde aber noch nicht mal festgestellt, ob das Personal, das derzeit in den lokalen Verwaltungen sitzt, für diesen Verwaltungsaufwand überhaupt ausreicht. Waffensachverständige und Journalist Lars Winkelsdorf

Auch der Waffensachverständige und Journalist Lars Winkelsdorf sieht die Personalnot in den Verwaltungen als Problem - allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt.

Er beklagt, dass neue Waffengesetze, wie jüngst im Dezember 2019 verabschiedet, einen immer höheren Verwaltungsaufwand für eine gleichbleibende Anzahl an Mitarbeitern bedeuten. „Bisher wurde aber noch nicht mal festgestellt, ob das Personal, das derzeit in den lokalen Verwaltungen sitzt, für diesen Verwaltungsaufwand überhaupt ausreicht.“

Nur über die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten haben wir die Möglichkeit, wissenschaftliche Schlüsse daraus zu ziehen und konkrete gesetzliche Regelungen zu treffen. Waffensachverständige und Journalist Lars Winkelsdorf

Gleichzeitig gebe es für die lokalen Waffenbehörden nicht die Verpflichtung, Waffenbesitz statistisch zu erfassen. Dafür sei laut des Innenministeriums zwar das Regierungspräsidium zuständig, allerdings nur auf Landesebene.

Ob dabei ein bestimmter Landkreis oder eine Stadt einen hohen Anstieg an legalen Schusswaffen verzeichnet, steht dabei in der Regel nicht im Fokus.

Der Waffensachverständige Winkelsdorf hält solche statischen Erhebungen allerdings für zwingend notwendig. „Nur über die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten haben wir die Möglichkeit, wissenschaftliche Schlüsse daraus zu ziehen und konkrete gesetzliche Regelungen zu treffen.“

Wer gesetzestreu und "sauber" ist, darf eine Waffe haben

„Wir als kleine Kommune können in Sachen Waffenanzahl gar nichts machen. Das ist Sache der Politik“, sagt Verwaltungsmitarbeiter Willer.

Bei der Vergabe von Waffenscheinen und Genehmigungen von Schusswaffen seien die Behörden an das Gesetz gebunden. „Wenn jemand eine neue Waffe beantragt und wir bei der Person nichts feststellen können, was gegen das Gesetz verstoßen würde, dann müssen wir die Genehmigung erteilen.“

Auch beim Regierungspräsidium Tübingen liegt die Priorität bei der Ermittlung der quantitativen Entwicklung von Schusswaffen nicht auf legalem Waffenbesitz.

„Bei legalem Waffenbesitz können wir nichts machen. Wenn der zunimmt, dann können wir da nicht gegensteuern“, sagt ein Sprecher des Regierungspräsidiums.

RP legt Fokus auf illegale Waffen

Vielmehr liege der Fokus auf illegalem Waffenbesitz. Hierzu habe das Regierungspräsidium bestimmte Zielvereinbarungen, was Kontrollen anbelangt. „Da kann man dann feststellen, ob eine Waffe legal oder illegal besessen wird“, so der Sprecher des Präsidiums.

Legaler Schusswaffenbesitz und dessen punktueller Anstieg wird von den befragten Behörden letztlich als unproblematisch eingeschätzt.

Ganz anders sieht das allerdings der Waffensachverständige Winkelsdorf. Er ist der Meinung, dass für eine ausreichende Überprüfung der Antragssteller häufig das Personal in den Verwaltungen fehle, sowie hinreichende Vorschriften.