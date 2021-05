Briefmarke und Gedenkfeier zu Sophie Scholls 100. Geburtstag

Am 9. Mai jährt sich der 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Aus diesem Anlass ist am Donnerstag die neue Sophie-Scholl-Briefmarke und der Ersttagsbrief in Scholls Geburtsstadt Forchtenberg (Hohenlohekreis) ausgegeben worden. Nach Angaben der Stadt wurden die Ersttagsbriefe, gestempelt mit „Weißer Rose“ und „Forchtenberg“, in Sophie Scholls Geburtshaus, dem heutigen Rathaus der Stadt, präsentiert.

Der Name Sophie Scholl steht wie kaum ein anderer für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Scholl gehörte zum Kreis von Gleichgesinnten rund um Alexander Schmorell und ihren Bruder Hans. Als Weiße Rose prangerten sie die Gräueltaten der Nazis an und verteilten Flugblätter, um die Menschen aufzurütteln. Am 18. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl bei einer Aktion in München festgenommen und vier Tage später hingerichtet.

Am Donnerstag hatte auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Briefmarke in Berlin vorgestellt und am Holocaustmahnmal eine Ausstellung über Scholls Leben eröffnet, wie das Internationale Auschwitz Komitee mitteilte.

Scholls Heimatstadt Forchtenberg und der Kreis Hohenlohe haben trotz widriger Umstände aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Veranstaltungen zu Ehren der Widerstandskämpferin organisiert. Dazu gehören etwa Lesungen, Gottesdienste, Vorträge und Rundgänge auf den Spuren der berühmten Forchtenbergerin. Für Sonntag (9. Mai) ist eine offizielle Geburtstagsveranstaltung im Internet geplant. Als Teilnehmer nennt die Stadt unter anderem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der ein Grußwort sprechen soll.

