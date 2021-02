Bei der täglichen Überprüfung der Post des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ist am Mittwoch ein mit Pulver gefüllter Briefumschlag entdeckt worden. Die verdächtige Sendung wurde vor das Gebäude gebracht, wie die Bundespolizei mitteilte. Zum Inhalt konnte eine Sprecherin noch keine Angaben machen. Die Entschärfer würden die Substanz in den nächsten Tagen ermitteln. Während der gesamten Aktion ging die Arbeit am Bundesverfassungsgericht normal weiter.

