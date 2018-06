Breymaier setzt auf „ordentliches Ergebnis“ für Boos

Die designierte SPD-Landeschefin Leni Breymaier geht davon aus, dass die von ihr favorisierte, intern aber umstrittene, Luisa Boos beim Landesparteitag zur Generalsekretärin gekürt wird. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie am 22. Oktober mit einem ordentlichen Ergebnis gewählt wird“, sagte Breymaier der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Sie sei offensiv mit der Personalie in die Kreisverbände gegangen und habe dort und auch von einzelnen Mitgliedern Unterstützung. „Es ist nicht nur Gegenwind da.“ Wenn Boos bei den Delegierten in Heilbronn durchfalle, dann sei das nicht nur ein Schaden für sie selbst, sondern auch für die Partei.

