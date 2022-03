Spektakulärer Weltrekord mit Lego-Steinen

Am vergangenen Samstag wurde im Breuningerland in Sindelfingen Geschichte geschrieben: Denn die MS Breuninger hat mit einer stolzen Länge von 8 Metern und 56 Zentimetern den Weltrekord für das längste Lego-Schiff der Welt geknackt.

Sie besteht aus einer Million Lego-Bausteinen. Ein Projekt ganz im Sinne der Bürger. Unter der Anleitung des professionellen Lego-Modellbauers Pascal Lenhard haben 2500 eifrige Besucher des Einkaufszentrums ab Mitte März an dem Rekord-Projekt gearbeitet.

Eine Woche haben sie gebraucht, um das eine Tonne schwere Modell zusammenzubasteln. Es ist so riesig, dass es den Weltrekord des längsten Lego-Schiffs geknackt hat. Dieser wurde 2017 in Honkong aufgestellt und war 12 Zentimeter kürzer als die MS Breuninger. Lego-Begeisterte können das Meisterwerk noch bis zum 2. April im Sindelfinger Breuningerland bewundern. Danach wird es wieder in Einzelteile zerlegt.