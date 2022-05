Brennendes Boot bei Speyer löst Alarm auf Rhein aus

Ein in Flammen aufgegangenes Boot hat am Samstagmittag einen Alarm auf dem Rhein bei Speyer an der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ausgelöst. „Zum Glück hatte die Feuerwehr Speyer gerade in der Nähe eine Übung und konnte das brennende Boot in den Hafen von Speyer schleppen und löschen“, wie ein Sprecher der Feuerwehr Brühl in Baden-Württemberg sagte. Die übrigen Einsatzkräfte konnten demnach wieder einrücken.

Warum das Boot Feuer fing, war nach Angaben des Sprechers zunächst nicht bekannt. Verletzte habe es keine gegeben. Der sogenannte Rheinalarm werde bei Störfällen am Rhein ausgerufen. Die Feuerwehr Brühl war mit fünf Fahrzeugen, zwei Booten und 28 Einsatzkräften ausgerückt.

