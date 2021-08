Brennender Sattelzug blockiert die Autobahn 6

Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen aufgegangen und hat zu einer Vollsperrung geführt. Das teilte die Polizei Mannheim am Mittwochabend mit. Der Sattelzug sei aus bislang ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Sinsheim in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung sei die Fahrbahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt worden. Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer. Der Fahrer blieb unverletzt.

