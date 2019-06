Wegen eines in Brand geratenen Mülleimers haben die Bewohner eines Mehrfamilienhauses vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen. Weil sich zunächst nicht ausmachen ließ, woher der Rauch in dem Gebäude kam, räumten die Einsatzkräfte alle elf Wohnungen des Hauses, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als sie den brennenden Mülleimer fanden, löschten die Feuerwehrleute die Flammen. Die Hausbewohner konnten daraufhin in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Besitzer des Mülleimers kam mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Den Angaben zufolge entstand bei dem Brand am Samstag nur ein geringer Schaden.

Mitteilung der Polizei