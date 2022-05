Brennender Lastwagen auf A6: Sperrung der Fahrbahn

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) zeitweise in eine Richtung voll gesperrt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet die Ladung des Fahrzeugs, rund eine Tonne Altbatterien, am Mittwochnachmittag in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Für etwa 20 Minuten war die Autobahn voll gesperrt. Danach konnte eine Spur freigegeben werden. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen. Die Höhe des Schadens durch das Feuer war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei

Mitteilung 2

