Bremse nicht richtig eingelegt: Bus prallt gegen Baum

Weil die Feststellbremse bei einem Bus in Esslingen nicht ordentlich eingelegt worden ist, rollte das Fahrzeug auf eine Grünanlage und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des leeren Busses bemerkte am Morgen ein Problem an den Türen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Um dieses zu beheben, hielt er an. Während der Arbeiten an der Türe setzte sich der Gelenkbus plötzlich auf der abschüssigen Straße in Bewegung. Der Schaden wurde mit 10.000 Euro angegeben.

Mitteilung

