Bremse nicht gezogen: Lastwagenfahrer wird eingeklemmt

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Arbeitsunfall in Laupheim (Landkreis Biberach) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte der 52-Jährige am Montag auf einem Firmengelände den Auflieger an seine Zugmaschine koppeln. Er hatte demnach aber vergessen, die Feststellbremse zu ziehen. Sein Gespann rollte den Angaben zufolge langsam rückwärts.

Als der Mann das bemerkte, versuchte er zum Fahrerhaus zu gelangen. Dies sei ihm allerdings nicht gelungen. Er wurde laut Polizei zwischen einer Hallenwand und dem Laster eingeklemmt. Zeugen bemerkten den Unfall und eilten zu Hilfe. Ihnen gelang es, den Mann zu befreien. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

