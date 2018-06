Mit der bislang nur selten aufgeführten Oper „Hamlet“ von Franco Faccio sind die Bregenzer Festspiele am Mittwochabend in ihre neue Saison gestartet. Das Werk ist nach Angaben des Festivals 1865 in Genua uraufgeführt worden. Es präsentiert einen „ungestümen, leidenschaftlichen Hamlet“ zwischen nächtlichen Geistererscheinungen, verräterischen Intrigen und tragisch endender Liebe. Am Donnerstag startet dann zum zweiten Mal Giacomo Puccinis Oper „Turandot“ auf der Seebühne.

Bereits am Vormittag wurden die Festspiele am österreichischen Bodenseeufer von der Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) feierlich eröffnet. Bures erinnerte an die gesellschaftspolitische Kraft der Festspiele, die immer wieder Kontroversen angestoßen hätten. „Sie fordern das Publikum zum Nachdenken auf“, sagte Bures.

Zudem feiern die Bregenzer Festspiele in diesem Jahr einen runden Geburtstag: Vor 70 Jahren fand die erste Festwoche am Bodensee mit seiner Seebühne nahe der deutschen Grenze statt. 1946 gab es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht einmal ein Theater in der Stadt.

