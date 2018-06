Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet - Premiere der Oper „Hamlet“

Die Bregenzer Festspiele sind in ihrem Jubiläumsjahr von Österreichs Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) feierlich eröffnet worden. Bures erinnerte in Vertretung eines gewählten Bundespräsidenten an die gesellschaftspolitische Kraft der Festspiele, die immer wieder Kontroversen angestoßen hätten. „Sie fordern das Publikum zum Nachdenken auf“, sagte Bures am Mittwoch.

Vor 70 Jahren fand die erste Festwoche am Bodensee mit seiner prächtigen Seebühne nahe der deutschen Grenze statt. 1946 gab es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht einmal ein Theater in der Stadt. In seiner 71. Saison lockt das Festival Besucher nun mit dem selten gespielten Werk „Hamlet“ von Franco Faccio nach Vorarlberg.

Das Stück wurde nach Angaben der Intendantin Elisabeth Sobotka 1865 in Genua uraufgeführt. Danach gab es nur noch drei weitere Vorführungen unter anderem an der Mailänder Scala. Nun ist es im Festspielhaus zu sehen. Am Donnerstag startet dann zum zweiten Mal Giacomo Puccinis Oper „Turandot“ auf der Seebühne.

Österreichs neuer Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) bezeichnete die Bregenzer Festspiele als „Visitenkarte des Landes“ und Orientierungshilfe in schwierigen Zeiten. Die Festspiele werden von etwa 200 000 Kulturfreunden besucht.

