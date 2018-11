Brauerbund in Baden-Württemberg: Künftig Bierkönigin krönen

Als Pendant zu den Weinköniginnen krönt der Brauerbund künftig auch eine Baden-Württembergische Bierkönigin. Mit zwei Prinzessinnen an der Seite soll sie vom kommenden Frühjahr an die heimische Bierkultur repräsentieren, wie der Verband am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Bewerberinnen müssen laut Ausschreibung aus Baden-Württemberg stammen, 18 bis 33 Jahre alt sein, Bier mögen und Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit mitbringen.

In einem ersten Schritt nehmen der Brauerbund und seine Mitgliedsbetriebe 20 Kandidatinnen in die engere Wahl. Per Online-Abstimmung werden dann zehn Finalistinnen ermittelt, aus denen eine Jury im letzten Schritt im Mai 2019 die Siegerinnen wählt. Wie lange die Königin dann jeweils amtiert, steht noch nicht fest.

Webseite zur Wahl der Bierkönigin