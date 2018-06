Brauchtums-Umzug beendet die baden-württembergischen Heimattage

Rottenburg (dpa/lsw) - Sie zeigen ihre Trachten und Bräuche: Fast 4000 Teilnehmer werden an diesem Sonntag beim Landesfestumzug durch Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) erwartet, Zehntausende Besucher sollen die Strecke säumen. Der Umzug ist traditionell der Höhepunkt der baden-württembergischen Heimattage. Trachten- und Brauchtums-Gruppen, Bürgerwachen, Fanfarenzüge und Musikkapellen ziehen durch die Stadt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will dabei sein. „Der Landesfestumzug und das gesamte Programm der Heimattage sind ein Abbild der reichen Heimatverbundenheit und Kultur Baden-Württembergs“, sagte er.

Die Heimattage werden in diesem Jahr von den Nachbargemeinden Sulz, Horb, Eutingen, Starzach und Rottenburg ausgerichtet. Die Veranstaltungen verteilen sich über das ganze Jahr. Bislang sind nach Veranstalterangaben rund 180 000 Menschen gekommen. Vor allem das Interesse vieler junger Menschen an den Heimattagen und an dem Thema Heimat generell hatte Projektleiter Klaus Bormann erstaunt. „Es gibt durch die hohen Mobilitäts-Anforderungen den Wunsch nach einem Anker im Leben - und die Heimat kann ein solcher Anker sein“, sagte er.

