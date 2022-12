Brandursache nach Feuer in Großbäckerei noch unklar

Nach einem Feuer in einer Großbäckerei in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) mit Millionenschaden hat die Polizei noch keine Hinweise zur Brandursache. Zwar sei sie seit Ausbruch des Feuers vor Ort. Allerdings müsse zunächst geklärt werden, ob die Ruine betreten werden könne, bevor sich Brandexperten und Sachverständige ein genaues Bild von dem Geschehen machen könnten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag.

Das Feuer in einem Industriegebiet hatte nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer am Sonntagabend in der Produktionshalle des Betriebes ausgebrochen und hatte sich dann schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Verletzt wurde niemand.

PM von Montagmorgen

© dpa-infocom, dpa:221227-99-26902/2