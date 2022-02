Brandstiftungen: Vier Jugendliche verdächtigt

Vier Jugendliche werden verdächtigt, mindestens zwölf kleine Brände im Landkreis Emmendingen gelegt zu haben. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag sollen die 15- bis 18-Jährigen Mülltonnen und -Eimer angezündet haben. In einem Fall griffen die Flammen von einer Altpapiertonne auf das Wohnhaus daneben über. Auch auf dem Gelände einer Schule in Emmendingen brannte es mehrmals.

Bei den Bränden in Waldkirch und Emmendingen wurde niemand verletzt. Ermitteln konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter durch Hinweise aus der Bevölkerung. Gelegt wurden die Brände nach Polizeiangaben meistens in der Nacht. Die Polizei schätzt den Schaden seit Beginn der Brandstiftungen im vergangenen Herbst auf 70.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an, hieß es.

Mitteilung der Polizei

