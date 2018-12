Der Brand eines Lebensmittelmarktes in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit Millionenschaden ist Ermittlungen zufolge durch Brandstiftung entstanden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden des 26. November ausgebrochen und konnte erst nach Stunden von der Feuerwehr gelöscht werden. Umliegende Wohnhäuser mussten am Montagmorgen geräumt werden. Es bestand die Gefahr, dass Flammen vom brennenden Gebäudes auf andere Häuser übergreifen. Verletzt wurde niemand.

