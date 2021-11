Brandstiftung in Einkaufszentrum - Polizei sucht nach Zeugen

Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Brandstiftung in einem Heilbronner Einkaufszentrum suchen die Ermittler nach zwei jugendlichen Zeugen. „Nach unseren Informationen haben die beiden Personen den Brandausbruch in dem Einkaufszentrum gemeldet“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Daher handle es sich um wichtige Zeugen. Nähere Informationen zu den Jugendlichen lagen demnach zunächst nicht vor.

Durch den Brand in einem Modegeschäft am Freitag war Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Unter anderem habe eine durch das Feuer aktivierte Sprinkleranlage einen hohen Wasserschaden verursacht.

Die Ermittler schließen einen technischen Defekt als Ursache aus, wie die Sprecherin am Mittwoch erneut betonte. Unter anderem erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen, aber auch Kameraaufnahmen werden ausgewertet, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-846887/2

PM 1

PM 2