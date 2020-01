Brandstiftung in Behindertenwerkstatt: niemand verletzt

Eine Brandstiftung in einer Behindertenwerkstatt hat am Mittwoch in Konstanz einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Ein Mitarbeiter des Betriebs stehe unter Tatverdacht, teilte die Polizei mit. Er soll an zwei unterschiedlichen Stellen in der Behinderteneinrichtung Feuer gelegt haben. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Beschäftigten der Werkstatt wurden bei der Räumung des Gebäudes in eine benachbarte Halle gebracht.