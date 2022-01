Ein Brand eines Holzlagers einer Hundeschule in Stühlingen (Kreis Waldshut) hat einen Schaden von etwa 10 000 Euro verursacht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers am Dienstag auf ein anderes Gebäude verhindern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vier Schäferhunde, die in dortigen Zwingern untergebracht waren, blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf.

