Heilbronn (dpa/lsw) - Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serien-Brandstifter vor dem Heilbronner Landgericht neigt sich dem Ende zu. Die Plädoyers würden am 28. Januar gehalten, ein Urteil soll am 31. Januar verkündet werden, teilte ein Sprecher des Gerichts am Freitag mit. Laut Anklage legte der 30-Jährige 19 mal Feuer, hauptsächlich in den Kreisen Ludwigsburg und Karlsruhe. Dafür soll der mutmaßliche Brandstifter zum Beispiel Grillanzünder oder Müll auf Autorädern platziert und angezündet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als neun Millionen Euro.