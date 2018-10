Brandserie in Esslingen: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nach einer Reihe von Bränden im Kreis Esslingen prüft die Polizei, ob Brandstifter am Werk waren. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag. So hatte es in der Nacht etwa in einem Verwertungsbetrieb für Elektroschrott in Altbach (Kreis Esslingen) gebrannt. Gitterboxen im Hofraum des Betriebs waren in Flammen aufgegangen, auch eine Garage wurde beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen an. Die Bewohner konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Noch während die Feuerwehr den Brand in dem Verwertungsbetrieb löschte, entdeckte die Polizei brennende Strohballen im selben Ort. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zuvor war es in Esslingen zu weiteren Bränden gekommen. Dort brannten mehrere Mülleimer. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht.