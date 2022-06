Brandgefahr und Hitze: Öffentliche Grillplätze gesperrt

Mit Blick auf das Thermometer und die anhaltende Hitze geht die Stadt Stuttgart auf Nummer sicher und sperrt die öffentlichen Grillplätze. „Die Waldbrandgefahr in Stuttgart ist innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen“, teilte das Rathaus am Mittwoch mit. In den kommenden Tagen werde die sogenannte Waldbrandstufe 4 erwartet, das bedeutet „hohe Gefahr“. Die Grillstellen würden wieder geöffnet, sobald das Wetter dies zulasse.

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt (GFF) befürchtet vor allem Waldbrände. Ein Feuer könne schon durch die Glasscherben einer weggeworfenen Flasche, durch eine Zigarette oder Funkenflug ausgelöst werden, heißt es beim Amt.

