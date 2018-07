Baden-Baden (dpa/lsw) - Nach einem schweren Lastwagenunfall auf der Autobahn 5 bei Baden-Baden war die Strecke am Mittwoch stundenlang gesperrt. Aus einem Lastwagen war nach Polizeiangaben hoch entzündliches Ethanol auf die Fahrbahn ausgelaufen. Die Autobahn sollte von der Anschlussstelle Baden-Baden in Richtung Norden noch mindestens bis 3.00 Uhr gesperrt bleiben, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Der Berufsverkehr werde von der Sperrung aber nicht betroffen, hieß es.

Zu dem Unfall kam es, als ein Lastwagenfahrer vor einer Baustelle plötzlich bremsen musste. Daraufhin fuhr der nachfolgende Tanklastzug auf ihn auf und bekam ein Leck. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Rettungskräften geborgen werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden wurde auf rund 400 000 Euro geschätzt.