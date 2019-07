Brand zweier Holzschuppen: Polizei vermutet Brandstiftung

Beim Brand zweier Holzschuppen in Ammerbuch (Kreis Tübingen) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Dass gleich zwei Gebäude in unmittelbarer Nähe zueinander zu brennen anfingen, könne kaum Zufall sein, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand am Montagmorgen löschen. Laut Polizei gab es keine Verletzten. In den beiden Gebäuden wurde unter anderem Holz gelagert. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund 50 000 Euro.