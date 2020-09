Brand zerstört Lagerhalle eines Bauernhofs in Gerstetten

Ein Feuer hat eine Lagerhalle in Gerstetten (Kreis Heidenheim) vollständig zerstört. In der landwirtschaftlich genutzten Halle standen etwa Maschinen und Geräte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Schaden wird laut einem Sprecher auf mehr als 100 000 Euro geschätzt. Der Brand brach den Angaben nach gegen Mitternacht aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein Wohnhaus und weitere Gebäude übergingen. Die Brandursache war zunächst unklar.

