Brand von Industriegebäude - Polizei startet Ermittlungen

Nach dem Großbrand in einem Industriegebäude in Wehr (Kreis Waldshut) untersucht die Polizei die Brandursache. „Wir können die Ermittlungen im Gebäude voraussichtlich heute Morgen aufnehmen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zuvor hätten sie die Hallen nicht betreten können, da die letzten Glutnester am Donnerstag erst gegen 18.30 Uhr gelöscht werden konnten. Für die Untersuchungen werde vermutlich ein Sachverständiger hinzugezogen, auch um den genauen Schaden auszurechnen. Bisher schätzt ihn die Polizei auf einen hohen sechsstelligen Bereich.

Bei dem Brand in der ehemaligen Textilfabrik sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus. Zumindest einer von Ihnen konnte nach Angaben der Polizei bereits am Abend wieder nach Hause. Das Feuer zerstörte eine rund 200 Meter lange Halle. Betroffen waren sechs Betriebe, die in der Fabrikhalle untergebracht waren. Die Feuerwehr rückte den Angaben zufolge mit mehr als 100 Helfern aus, um die Flammen zu löschen.