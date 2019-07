Brand nach Blitzschlag verursacht 100 000 Euro Schaden

Ein Dachstuhlbrand nach einem Blitzschlag hat in Gerstetten im Kreis Heidenheim einen Schaden von etwa 100 000 Euro angerichtet. Der 48 Jahre alter Bewohner und seine elf Jahre alten Zwillingssöhne hätten den Einschlag gehört und wenig später Rauch entdeckt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie konnten sich demnach am Freitagabend unverletzt aus dem Einfamilienhaus retten. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen, wie es weiter hieß.

Mitteilung der Polizei