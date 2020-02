Bei einem Feuer in einem Zweifamilienhaus in Pforzheim ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53-Jährige am Freitagabend auf dem Balkon geraucht und kurz darauf den Brand bemerkt. Vom Balkon griffen die Flammen auf das Gebäude über. Der Mann konnte sich leicht verletzt ins Freie retten. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 150 000 Euro. Warum es brannte, konnten die Behörden zunächst nicht sagen.