Beim Brand in einer Wohnung in Karlsruhe haben drei Menschen eine Rausgasvergiftung erlitten, darunter zwei Kinder. Sie seien am Donnerstag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Als die Rettungskräfte im Stadtteil Oberreut eintrafen, quoll starker Rauch aus dem Treppenhaus und dem Obergeschoss. Darunter befindet sich laut Feuerwehr ein Restaurant, in dem zum Zeitpunkt des Brandes zahlreiche Gäste zu Tisch saßen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer nach eigenen Angaben schnell und lüfteten danach das Gebäude.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Das Restaurant nahm nach dem Brand seinen Betrieb wieder auf. Die Feuerwehr sprach von 80 000 Euro Sachschaden.