Brand in Wohncontainern: 300.000 Euro Schaden

In Empfingen (Landkreis Freudenstadt) sind am Montagabend acht Wohncontainer abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde niemand verletzt. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, haben die Container bereits voll in Flammen gestanden, hieß es von der Feuerwehr weiter. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Feuerwehr

© dpa-infocom, dpa:220315-99-523224/2