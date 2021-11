Brand in Wohn- und Bürogebäude in Backnang

Backnang (dpa/lsw)- Wegen eines Brandes in einem Wohn- und Bürogebäude in Backnang (Rems-Murr) mussten umliegende Gebäude geräumt werden. Die Anwohner blieben unverletzt und konnten kurz nach Löschung des Brandes am Donnerstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin hatte den Brand eines Dachstuhls gemeldet. Nach einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei