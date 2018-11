Unbekannte haben in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus ein Feuer gelegt, bei dem zwei Menschen leicht verletzt worden sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sie am Dienstagmorgen zunächst Müllsäcke im Treppenhaus und dann auf einem frei zugänglichen Balkon in Brand gesetzt. 17 Menschen mussten das Gebäude zeitweise verlassen. Eine 23-Jährige und ein 48-Jähriger erlitten leichte Rauchvergiftungen. Eine Passantin rief die Feuerwehr, die den Brand schnell löschte.

Polizeimeldung