Brand in Stühlingen: Mann und zwei Feuerwehrleute verletzt

Bei einem Großbrand in Stühlingen (Kreis Waldshut) sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer sei in einer Scheune ausgebrochen und habe dann auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die zwei Gebäude seien am Samstagabend komplett ausgebrannt. Der 42 Jahre alte Hausbesitzer wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Zwei Feuerwehrleute erlitten einen Stromschlag und wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei