In einem Schulzentrum in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen. Möglicherweise habe ein defekter Akku im Technikraum den Kellerbrand ausgelöst, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Am frühen Morgen sei starker Rauch aus dem Gebäude gekommen und der Brandmelder einer Sporthalle habe angeschlagen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand demnach schnell und waren am Morgen noch dabei, das Gebäude zu lüften.

Laut Sprecher soll der Schulunterricht am Montag wie üblich stattfinden. Zur Brandursache werde noch ermittelt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.

Mitteilung der Polizei