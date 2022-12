Brand in Stuttgarter S-Bahn-Station bremst Verkehr aus

Wegen eines Brandes in der S-Bahn-Station Feuersee in Stuttgart haben Reisende am Mittwochabend auf allen Linien Probleme bekommen. Die Ursache für das Feuer war zunächst ebenso unklar wie die mögliche Dauer der Streckensperrung. Wer vom Weihnachtsmarkt nach Hause wollte, musste Umwege in Kauf nehmen.

Manche S-Bahnen fuhren nur bis zum Hauptbahnhof, wie die S-Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter informierte. Andere hielten sogar noch weiter von der Innenstadt entfernt, etwa in Feuerbach oder Zuffenhausen. Nach Angaben der Deutschen Bahn sollte die Strecke nach Möglichkeit noch am Mittwoch wieder freigegeben werden.

Es habe in einer Dehnfuge gebrannt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Offene Flammen seien zu sehen gewesen. Beim Löschen habe es Funkenschlag gegeben. Die Feuerwehr sei mehr als eine Stunde im Einsatz gewesen. Auch die Oberleitung sei abgeschaltet worden.

Polizisten seien am Abend nicht nur an der Station Feuersee im Einsatz gewesen, um die Zugänge abzuriegeln. Auch an den Haltestellen Schwabstraße und Stadtmitte würden Beamte und Beamtinnen Passanten informieren, dass keine S-Bahnen fahren, sagte die Sprecherin.

