Bei einem Brand in einer Firma, die Heizöltanks reinigt, im Mannheimer Rheinauhafen sind 17 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren auf dem Gelände des Betriebs am Mittwoch Kunststoffteile in Feuer geraten. Die Brandursache sei noch unklar. Die Mitarbeiter des Betriebs löschten den Brand nach Angaben der Polizei selbst. Dabei atmeten sie Rauchgase ein. 17 Beschäftigte wurden von einem Notarzt behandelt, sieben in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei