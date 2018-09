Brand in Recyclingbetrieb: Anwohner sollen Fenster schließen

In Meckesheim im Rhein-Neckar-Kreis ist die Halle eines Recyclingbetriebs für Kunststoffe in Brand geraten. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen halten. Es könne zu Geruchsbelästigungen kommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Mannheim am Montag. Feuerwehrkräfte sind seit dem frühen Montagmorgen dabei, das Feuer zu löschen. Menschen wurden laut Polizei bislang nicht verletzt.

Wegen des Feuers kam es auf einer angrenzenden Bahnstrecke zwischen Neckargmünd und Meckesheim zeitweise zu Behinderungen im Nahverkehr, wie die Bahn auf Twitter mitteilte. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet, hieß es. Was das Feuer in dem Gewerbegebiet ausgelöst hatte, ist noch unklar.

Mitteilung der Bahn auf Twitter